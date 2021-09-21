Зеленского обвинили в неуважении к памяти жертв 11 сентября из-за кроссовок
Президент Украины Владимир Зеленский проявил неуважение к памяти жертв теракта 11 сентября, когда пошел возлагать цветы к мемориалу в кроссовках. Такое мнение выразил экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.
«Это неуместно, потому что, знаете, на каждый случай существует определенный протокол, и он касается больше всего, и в первую очередь, глав государств, правительств и министров иностранных дел», - цитирует дипломата РИА Новости.
По мнению Орджоникидзе, протокол - это не просто набор правил, он обусловлен уважением к тому мероприятию, которое проводится. «Это все равно что президент какого-то государства пришел бы к нашему монументу вечного огня у кремлевской стены в трусах», - заявил Орджоникидзе.
Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал дежурной и предсказуемой поездку украинского президента Владимира Зеленского на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.
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