Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ, но отметил необходимость этого для достижения договоренностей.

Соответствующее заявление украинский лидер сделал в эфире турецкого телеканала Habertürk, видезапись интервью опубликована в Telegram-канале офиса Зеленского.

По словам президента, переговоры нужны для сохранения жизней мирных житилей. Зеленский одобрил выполнение Турцией посреднической роли в переговоров между сторонами конфликта.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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