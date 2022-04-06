Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии желания вести переговоры с РФ, но отметил необходимость этого для достижения договоренностей.
Соответствующее заявление украинский лидер сделал в эфире турецкого телеканала Habertürk, видезапись интервью опубликована в Telegram-канале офиса Зеленского.
По словам президента, переговоры нужны для сохранения жизней мирных житилей. Зеленский одобрил выполнение Турцией посреднической роли в переговоров между сторонами конфликта.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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