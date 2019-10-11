Зеленский заявил об отсутствии «цивилизации» в украинском Крыму

11 октября 201907:52

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Крыму в период его нахождения в составе Украины не было «цивилизации и инфраструктуры», сообщают «Известия».

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«Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не был», - сказал он в ходе общения с журналистами, передает РИА ФАН.

Ранее Зеленский заявил, что Киев намерен «вернуть» Крым, но отметил, что в настоящее время «формулы» для данного процесса нет.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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