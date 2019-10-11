Зеленский заявил о скором назначении украинского посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатура на пост украинского посла в Соединенных штатах определена. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала «Прямой».

Как пишет Интерфакс, украинский лидер отметил, что назначение пройдет в ближайшее время. Зеленский не назвал имени, однако подчеркнул, что человек является опытным дипломатом.



