Зеленский заявил о скором назначении украинского посла в США
11 октября 201900:19
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что кандидатура на пост украинского посла в Соединенных штатах определена. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста в эфире телеканала «Прямой».
Как пишет Интерфакс, украинский лидер отметил, что назначение пройдет в ближайшее время. Зеленский не назвал имени, однако подчеркнул, что человек является опытным дипломатом.
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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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