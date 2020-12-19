Зеленский заявил о погашении задолженности перед шахтерами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем канале в Telegram о том, что задолженность по заработной плате за октябрь и ноябрь перед бастующими шахтерами погашена. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, деньги для выплат "уже на шахтах". Он отметил, что в понедельник 21 декабря власти начнут выплачивать работникам заработную плату за декабрь текущего года. Работники урановых шахт, принадлежащих предприятию "Восточный горно-обогатительный комбинат" в Кировоградской области, 9 декабря устроили забастовку у здания офиса президента Украины в Киеве. По данным рабочих, задолженность перед ними составила 143 млн гривен (более 5 млн долларов).

В списке требований шахтеров также было обеспечение постоянной работы структурных подразделений предприятия. Кроме того, протестующие заблокировали движение на автотрассах, соединяющих город Кропивницкий (бывший Кировоград) с Киевом, Николаевом и Кривым Рогом.

В среду 16 декабря кабмин Украины провел совещание по поводу сложившейся на комбинате ситуации. Независимый профсоюз шахтеров Украины заявил о приостановке протеста. Однако они добавили, что готовы возобновить и расширить митинги, если их требования не будут выполнены.

