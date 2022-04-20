Зеленский заявил о готовности к обмену пленных россиян на гражданских в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к обмену пленных российских военнослужащих на мирных жителей в Мариуполе и украинских военных. Об этом сообщает ТАСС.

Президент подчеркнул, что украинская сторона готова на любой формат обмена и готовы к диалогу.

Накануне Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала обращение задержанного украинскими силовиками Медведчука, в котором политик обращается к властям РФ и Украины, предлагая обменять его на взятых в плен военнослужащих и мирных жителей Мариуполя.





