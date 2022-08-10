Зеленский заявил о 43 тысячах погибших российских военных на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины с начала военных действий погибли 43 тысячи российских солдат. Об этом сообщается в новостном телеграм-канале «Раньше всех».
Зеленский указал на то, что эти цифры погибших не убеждают российские власти закончить военные действия. По его словам, «нужно больше результатов, чтобы убедить».
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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