Зеленский заявил, что в школьные годы был бешеным и неадекватным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время учебы в школе был «бешеным и неадекватным». Об этом глава государства заявил, выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, который отмечается 3 октября.
Зеленский отметил, что в этот день во многих школах страны учителей заменяют старшеклассники.
«Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто - тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова», — цитирует Зеленского РИА Новости.
Президент подчеркнул, что ученики старших классов понимают, как сложно преподавать, и начинают ценить труд своих учителей.
Кроме того, Зеленский рассказал, как обижался на своего отца-преподавателя за внимание к ученикам, не понимая, «почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми».
«Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель», — подчеркнул глава государства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+24 522 / сут.
Умерли
208 тыс.+887 / сут.
Выздоровели
6,7 млн+19 955 / сут.
- Кремль осудил блокировку сайта «Комсомольской правды в Беларуси»
- Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с COVID-19 в России
- Более 40 тысяч участников реновации переселились в новое жилье
- Голикова: Локдауна в России не будет
- Телеграм: Ковид не грянет, YouTube не перекрестится
- «Где этот господин - там цирк»: Песков прокомментировал возвращение Саакашвили в Грузию
- МВД Грузии: Саакашвили не пересекал границу страны
- Зеленский заявил, что в школьные годы был бешеным и неадекватным
- Поклонская: Хотела бы поработать в Кабо-Верде
- Склад площадью пять тысяч квадратных метров загорелся в Новой Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru