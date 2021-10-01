Зеленский заявил, что в школьные годы был бешеным и неадекватным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время учебы в школе был «бешеным и неадекватным». Об этом глава государства заявил, выступая перед преподавателями в преддверии Дня работника образования, который отмечается 3 октября.

Зеленский отметил, что в этот день во многих школах страны учителей заменяют старшеклассники.

«Они стоят на вашем месте, в центре класса, понимают, как это очень непросто - тут стоять, будто ты один на большой сцене в ярком луче света, абсолютно темном зале, когда все взгляды только на тебя. Они понимают, как сложно успокоить 20 бешеных, неуравновешенных и неадекватных, — я про таких как я, мы все были такими, — демонов, в хорошем смысле этого слова», — цитирует Зеленского РИА Новости.

Президент подчеркнул, что ученики старших классов понимают, как сложно преподавать, и начинают ценить труд своих учителей.

Кроме того, Зеленский рассказал, как обижался на своего отца-преподавателя за внимание к ученикам, не понимая, «почему должен делить своего отца еще с какими-то чужими детьми».

«Я немножко обижался, пока не понял, что это и есть учитель», — подчеркнул глава государства.

