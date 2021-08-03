Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «Дом» заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева является вопросом времени.
По его словам, полуостров никогда не будет «русской территорией» и никто не может любить его так, как украинцы.
«Это не их земля. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут», – заявил украинский лидер.
Ранее Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсуждая с журналистом Евгением Киселёвым ситуацию с Крымом, пригрозил России «камнями с неба», сообщает RT.
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