«Бюджета Украины не хватит»: Зеленский заявил, что Европа должна финансировать ВСУ

Украине недостаточно средств для ВСУ, армию страны должен финансировать Запад. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Time.

Как отметил политик, украинским войскам необходимы «отдых, ротация, резервы, зарплаты». Зеленский назвал это проблемой, пояснив, что ранее армия была меньше.

«Когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка», - заявил украинский президент.

Зеленский добавил, что сейчас больше полагался бы на Европу.

Ранее украинский президент заявил, что с начала специальной военной операции на Украину вернулись более четырех тысяч пленных ВСУ, пишет Ura.ru.

