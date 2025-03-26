«Бюджета Украины не хватит»: Зеленский заявил, что Европа должна финансировать ВСУ
Украине недостаточно средств для ВСУ, армию страны должен финансировать Запад. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью изданию Time.
Как отметил политик, украинским войскам необходимы «отдых, ротация, резервы, зарплаты». Зеленский назвал это проблемой, пояснив, что ранее армия была меньше.
«Когда армия в три раза больше, чем была, ее нужно финансировать. Бюджета Украины не хватит. Нужны отдельные программы. Европа должна это финансировать. В идеале - Европа и Америка», - заявил украинский президент.
Зеленский добавил, что сейчас больше полагался бы на Европу.
Ранее украинский президент заявил, что с начала специальной военной операции на Украину вернулись более четырех тысяч пленных ВСУ, пишет Ura.ru.
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