Зеленский выступит перед членами Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед членами Конгресса США по видеосвязи 16 марта, сообщается в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси и лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера.

Отмечается, что обращение состоится в 16:00 по московскому времени. При этом приглашены все члены обеих палат.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не выступит на заседании ПАСЕ, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Выступление премьера Украины ожидается в 18:00 по московскому времени.

Экстренное заседание Совета Европы проходит в Страсбурге 14-15 марта.

