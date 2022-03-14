Зеленский выступит перед членами Конгресса США
Президент Украины Владимир Зеленский планирует выступить перед членами Конгресса США по видеосвязи 16 марта, сообщается в совместном заявлении спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси и лидера демократического большинства в Сенате Конгресса США Чака Шумера.
Отмечается, что обращение состоится в 16:00 по московскому времени. При этом приглашены все члены обеих палат.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский не выступит на заседании ПАСЕ, вместо него по видеосвязи выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Выступление премьера Украины ожидается в 18:00 по московскому времени.
Экстренное заседание Совета Европы проходит в Страсбурге 14-15 марта.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- Мелитополь и Херсон перешли под полный контроль российских военных
- Роскомнадзор заблокировал сайт TJournal
- ООН назвала число погибших мирных жителей на Украине с 24 февраля
- Зеленский выступит перед членами Конгресса США
- Песков допустил взятие под полный контроль крупных городов Украины
- Российско-украинские переговоры продолжатся завтра
- Российские дзюдоисты отказались от участия в Международных турнирах
- В Госдуме не исключили блокировку YouTube в ближайшее время
- Министр транспорта Великобритании разместит в своем доме беженцев с Украины
- Россиян предупредили об опасности «сына» «омикрона»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru