Кая Каллас снова стала премьер-министром Эстонии

Кая Каллас вновь стала премьер-министром Эстонии, получив полномочия на формирование правительства, сообщает эстонское гостелерадио ERR.

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Её кандидатура была утверждена парламентом страны. По итогам голосования Каллас поддержали 59 человек, 38 депутатов выступили против.

Ранее Каллас ушла в отставку после прошедших в марте парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь же ей предстоит сформировать новый кабинет министров.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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