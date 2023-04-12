Кая Каллас снова стала премьер-министром Эстонии
12 апреля 202317:04
Кая Каллас вновь стала премьер-министром Эстонии, получив полномочия на формирование правительства, сообщает эстонское гостелерадио ERR.
Её кандидатура была утверждена парламентом страны. По итогам голосования Каллас поддержали 59 человек, 38 депутатов выступили против.
Ранее Каллас ушла в отставку после прошедших в марте парламентских выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Теперь же ей предстоит сформировать новый кабинет министров.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru