Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что Германия отказалась поставлять оружие Киеву по линии НАТО. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

При этом Зеленский подчеркнул, что закупка касалась только оборонительных средств, таких как противодронные ружья и противоснайперские системы.

«Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах», - заявил Зеленский. По его мнению, Украина «на восьмом году войны» имеет право на покупку вооружений.

Правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.

