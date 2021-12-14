Зеленский упрекнул Германию за отказ продавать Украине вооружения
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что Германия отказалась поставлять оружие Киеву по линии НАТО. Об этом он заявил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.
При этом Зеленский подчеркнул, что закупка касалась только оборонительных средств, таких как противодронные ружья и противоснайперские системы.
«Мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах», - заявил Зеленский. По его мнению, Украина «на восьмом году войны» имеет право на покупку вооружений.
Правительство Украины на фоне продолжающейся гибридной войны вынуждено брать деньги в долг, что приводит к плачевным экономическим последствиям, заявил ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» бывший министр экономики Украины в правительстве Юлии Тимошенко Сергей Терехин.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,1 млн+28 343 / сут.
Умерли
292 тыс.+1 145 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+34 084 / сут.
- Эксперт объяснил вспышку гриппа в России свойствами коронавируса
- ВВС США уволили 27 человек за отказ вакцинироваться
- Рособрнадзор объявил формат и сроки ЕГЭ
- Публичное прощание с режиссёром Соловьёвым проводить не будут
- Отец подрывника Серпуховского монастыря рассказал о сыне
- Вакцину «Спутник Лайт» зарегистрировали в Сент-Винсенте и Гренадинах
- Власти Владимирской области отменили введение QR-кодов с 15 декабря
- Суд в Москве прекратил производство по дорожным штрафам Киркорова
- «Братский народ»: ВЦИОМ узнал отношение россиян к украинцам
- Конституционный комитет Совфеда разрешил региональным властям избираться на более, чем два срока подряд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru