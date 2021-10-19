Зеленский: Украина могла вступить в ЕС «еще вчера»

Украина стала бы членом Евросоюза «еще вчера», если бы этот вопрос зависел только от руководства сообщества. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV.

По словам украинского лидера, «нет смысла» задавать вопрос о членстве Украины руководителям ЕС, «когда ты заранее знаешь ответ».

«Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни [главе Еврокомиссии] госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни [председателю Евросовета] Шарлю Мишелю», — приводит слова Зеленского РИА Новости.

Украинский президент считает, что проблема в решении вопроса вступления Украины в ЕС сложилась на уровне отдельных европейских государств, отмечает RT. Зеленский подчеркнул, что членство Киева в Евросоюзе должны поддержать 27 стран сообщества.

«Я отдельно общаюсь с представителями каждой из стран ЕС. Один на один они говорят: мы — за, вопрос с другими странами. Потом ты едешь в ту, другую страну, а там тоже говорят: мы — за», — рассказал глава государства.

При этом, добавил Зеленский, остаются вопросы c «другими странами», пишет Газета.ру.

