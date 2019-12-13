Зеленский согласился на 100 рукопожатий с Путиным ради Крыма

Зеленский, в частности, заявил, что за возвращение «временно оккупированного» Донбасса он пожмет руку Путину еще 10 раз, а за Крым – возможно, и 100 раз.

«Готов на это только ради результата», - цитирует Зеленского «Свободная пресса».

Ранее Зеленский заявил о том, что намерен внести поправки в минские соглашения. В свою очередь российский сенатора Алексей Пушков заявил, что предложение Зеленского «убьет» существующие договоренности, отмечает Ura.ru

