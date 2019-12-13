Зеленский согласился на 100 рукопожатий с Путиным ради Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в политическом ток-шоу «Право на владу» заявил, что готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину 100 раз ради возвращения Крыма Киеву.
Зеленский, в частности, заявил, что за возвращение «временно оккупированного» Донбасса он пожмет руку Путину еще 10 раз, а за Крым – возможно, и 100 раз.
«Готов на это только ради результата», - цитирует Зеленского «Свободная пресса».
Ранее Зеленский заявил о том, что намерен внести поправки в минские соглашения. В свою очередь российский сенатора Алексей Пушков заявил, что предложение Зеленского «убьет» существующие договоренности, отмечает Ura.ru
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