Зеленский рассматривает Кравчука на замену Кучме в группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность полпреда Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.

В числе кандидатов глава государства назвал экс-президента страны Леонида Кравчука, а также вице-премьера Украины Алексея Резникова, передаёт «Интерфакс». Зеленский пообещал определиться в ближайшие дни.

Ранее делегацию Украины в контактной группе возглавлял другой бывший президент, Леонид Кучма. Он покинул делегацию, сославшись на возраст: в августе ему исполняется 82 года, передаёт телеканал «360». Стоит отметить, что Кравчуку сейчас 86 лет.

