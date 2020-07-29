Зеленский рассматривает Кравчука на замену Кучме в группе по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает несколько кандидатур на должность полпреда Киева в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.
В числе кандидатов глава государства назвал экс-президента страны Леонида Кравчука, а также вице-премьера Украины Алексея Резникова, передаёт «Интерфакс». Зеленский пообещал определиться в ближайшие дни.
Ранее делегацию Украины в контактной группе возглавлял другой бывший президент, Леонид Кучма. Он покинул делегацию, сославшись на возраст: в августе ему исполняется 82 года, передаёт телеканал «360». Стоит отметить, что Кравчуку сейчас 86 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru