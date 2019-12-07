Зеленский рассказал о своих страхах перед «нормандским» саммитом

Так, по словам лидера Украины, главным переживанием для него является возможная безрезультативность встречи. Зеленский отметил, что нацелен на результат, однако добавил, что проведение саммита уже является победой.

Президент также подчеркнул, что хочет покинуть место встречи с ощцщением и пониманием, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну".

Саммит в «нормандском» формате пройдет в Париже 9 декабря. На нем встретятся лидеры четырех стран – России, Украины, Франции и Германии. В ходе переговоров стороны обсудят урегулирование ситуации на Донбассе.



