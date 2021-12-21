Зеленский прокомментировал предъявление подозрений Порошенко в госизмене

Зеленский отметил, что по данному вопросу должны разбираться суд и правоохранительные органы.

В понедельник, 20 декабря Государственное бюро расследований Украины уведомило лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям. Данное дело касается преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. Сразу после получения уведомления экс-президент уехал за границу.





