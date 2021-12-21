Зеленский прокомментировал предъявление подозрений Порошенко в госизмене

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что предъявление подозрения экс-президенту государства Петру Порошенко не отразится на внутренней обстановке в страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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Зеленский отметил, что по данному вопросу должны разбираться суд и правоохранительные органы.

В понедельник, 20 декабря Государственное бюро расследований Украины уведомило лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям. Данное дело касается преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. Сразу после получения уведомления экс-президент уехал за границу.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПорошенкоВладимир Зеленский
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