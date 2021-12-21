Зеленский прокомментировал предъявление подозрений Порошенко в госизмене
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что предъявление подозрения экс-президенту государства Петру Порошенко не отразится на внутренней обстановке в страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Зеленский отметил, что по данному вопросу должны разбираться суд и правоохранительные органы.
В понедельник, 20 декабря Государственное бюро расследований Украины уведомило лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям. Данное дело касается преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий. Сразу после получения уведомления экс-президент уехал за границу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- В Южной Осетии ищут двух попавших под лавину российских военных, троих спасли
- «Какая драка?»: Отец девятилетней студентки МГУ объяснил потасовку с охраной
- Депутат Госдумы заверил, что в Подмоскьве нет преступности среди мигрантов
- Вопрос обманутых дольщиков может решиться в течение двух лет
- СМИ: Лавина накрыла машину с российскими военными на Транскаме
- Олег Никитин, обвиняемый США в сговоре портив санкций, вернулся в Россию
- «Впервые в истории!» Цена на газ в Европе пробила $2200
- Чеченцы спасли москвичку от агрессивного таджика. Видео
- Мясников отверг «эксклюзивность» симптомов омикрон-штамма
- В Мособлдуме раскрыли размер достойной зарплаты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru