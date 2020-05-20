Зеленский призвал украинцев отказаться от новых майданов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране больше не нужны новые государственные перевороты, так как народ сегодня имеет возможность сменить неугодную власть путем импичмента.

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«Переворотов на Украине не надо, если не нравится власть и то, что делаю я, моя политика - пожалуйста, я для этого принял закон об импичменте», - сказал глава государства в ходе сегодняшней пресс-конференции.

В ходе общения с журналистами Зеленский также рассказал, чем, по его мнению, он отличается от своего предшественника на посту президента Петра Порошенко.

«Я всем отличаюсь от Порошенко, как физиологически и как президент», - цитирует его «Свободная пресса». В то же время Зеленский признал, что, в отличие от Порошенко, не может изъясняться на украинском языке так же, как бывший президент.

Ранее Зеленский ответил на вопрос журналисту Дмитрия Гордона о том, считает ли бесперспективным общение с российским коллегой Владимиром Путиным. Украинский президент напомнил, что за минувший год по итогам переговоров было проведено два раунда обмена пленными, сообщают «Дни.ру».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЕвромайданВладимир ЗеленскийУкраина
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