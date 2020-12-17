Зеленский призвал продолжить работу над продлением санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с послами республики заявил, что главной внешнеполитической задачей страны является восстановление украинского суверенитета над Донбассом, сообщает ТАСС.

«Приоритет - установление мира, возобновление территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках её международно признанных границ», - подчеркнул Зеленский.

Также глава Украины отметил, что не менее важен вопрос продления санкций в отношении России. Зеленский добавил, что должна быть продолжена работа по привлечению РФ к юридической ответственности «за нарушения международного права».

