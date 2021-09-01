Зеленский предложил Всемирному банку финансировать украинские дороги
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Всемирному банку участвовать в финансировании строительства автодорог в стране. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства, передает РИА Новости.
В рамках рабочего визита в США, Зеленский встретится с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом и рассказал о реформах, которые будут проводится на Украине.
Главой государства была отмечена земельная реформа и развитие аграрного сектора. Зеленский предложил банку участвовать в многофакторной трансформации страны, отдельно была отмечена важность строительства и реконструкции дорог.
Международный валютный фонд относится к Украине несправедливо, выдвигая ей те же требования, что и другим странам. Об этом ранее заявил Владимир Зеленский. По его словам, в случае Украины речь идет о стране, которая «восьмой год пребывает в состоянии войны и вынуждена по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ», напоминает RT.
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