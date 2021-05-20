Зеленский предложил провести референдум по Донбассу

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе может быть вынесен на общенациональный референдум, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции в Киеве.

«Я уверен, что через какое-то время, потому что у нас несколько планов — А, В, С — относительно прекращения войны, по возвращению оккупированных территорий и людей, мы представим референдум с такой тематикой», — цитирует украинского лидера РИА Новости.

Зеленский добавил, что проведение референдума может быть одним из планов, «если не сработает другой».

Накануне украинская сторона передала партнерам по «нормандской четверке» свой проект урегулирования в Донбассе, который предусматривает в том числе восстановление контроля Киева над регионом до проведения выборов местной власти. По предварительной информации, предложения Украины обсудят на переговорах 26 мая, пишет Ura.ru.

Ранее в ходе пресс-конференции Зеленский сообщил о начале работы над встречей с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Свободная пресса». В Кремле подтвердили, что контакты с украинской стороной ведутся, однако конкретные сроки и повестка переговоров пока не известны, отмечает RT.

