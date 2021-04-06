Зеленский назвал единственную возможность остановить войну в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россию не остановить одними реформами в украинской армии, сообщает ТАСС.
В телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом украинский лидер отметил, что план действий по членству в Североатлантическом альянсе станет для России «настоящим сигналом».
«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора... НАТО - это единственный путь к окончанию войны в Донбассе», - подчеркнул Зеленский.
Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Киев не собирается направлять своих членов Трёхсторонней контактной группы по Донбассу на очные переговоры в Минск, сообщает «Свободная пресса».
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