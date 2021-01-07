Зеленский назвал «беспрецедентным насилием» беспорядки в США

Украина осудила беспорядки в Вашингтоне, назвав происходившее минувшей ночью «беспрецедентным насилием против конгресса США». Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter.

Накануне американский Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего президента США Дональда Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий. Урегулированием обстановки занялись силы Нацгвардии, мэр Вашингтона ввёл комендантский час с 18:00 по местному времени. Сообщалось о четырёх погибших в ходе беспорядков.

Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Инаугурация нового президента запланирована на 20 января.

Зеленский поддержал решение Конгресса об утверждении победы Байдена, отмечают Известия. Украинский лидер заявил, что государство вдохновлено «стойкостью старейшего и величайшего демократического института в мире», который провёл заседание вскоре после «ужасного нападения» и подтвердил «волю американского народа».

