Зеленский начнет рассказывать новости в своих видеообращениях

Украинский президент Владимир Зеленский будет рассказывать жителям страны новости о ключевых событиях, сообщил глава государства в видео в Telegram-канале.

Таким образом, лидер страны определил новый формат, как неподверженный манипуляциям и лжи. «Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», - сказал президент Украины.

По его словам, в отличие от предшественников, у него нет собственного телеканала или прочих СМИ.

Напомним, ранее Зеленский был госпитализирован, сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк. В госпитале «Феофания» для главы государства оборудован кабинет, где он может проводить совещания по спецсвязи. В этой же больнице находится также заразившийся COVID-19 глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

