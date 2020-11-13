Зеленский начнет рассказывать новости в своих видеообращениях
Украинский президент Владимир Зеленский будет рассказывать жителям страны новости о ключевых событиях, сообщил глава государства в видео в Telegram-канале.
Таким образом, лидер страны определил новый формат, как неподверженный манипуляциям и лжи. «Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», - сказал президент Украины.
По его словам, в отличие от предшественников, у него нет собственного телеканала или прочих СМИ.
Напомним, ранее Зеленский был госпитализирован, сообщил советник главы его офиса Михаил Подоляк. В госпитале «Феофания» для главы государства оборудован кабинет, где он может проводить совещания по спецсвязи. В этой же больнице находится также заразившийся COVID-19 глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,9 млн+21 608 / сут.
Умерли
32 032+439 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+18 811 / сут.
- СМИ: Задержан мэр Томска Иван Кляйн
- Зеленский начнет рассказывать новости в своих видеообращениях
- Слепаков написал стих об интимном видео Дзюбы
- Названы условия снижения темпов распространения коронавируса
- В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru