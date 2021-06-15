Зеленский и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию с безопасностью на Украине.

«Обсудил с Анн Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе и на границе Украины. Отметил внимание, которое председательство ОБСЕ уделяет поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию», — написал Зеленский в Twitter.

Как сообщила позже пресс-служба офиса украинского лидера, Зеленский и Линде говорили о высоком уровне военной угрозы для Украины со стороны России, а также обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе. Кроме того, Зеленский отметил важность мониторинга специальной миссии ОБСЕ на части украинско-российской границы, неподконтрольной Киеву, в Крыму и Азово-Черноморском регионе.

Анн Линде с 13 по 15 июня находится на Украине с рабочим визитом.

