Зеленский и председатель ОБСЕ обсудили ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде ситуацию с безопасностью на Украине.
«Обсудил с Анн Линде ситуацию с безопасностью на Донбассе и на границе Украины. Отметил внимание, которое председательство ОБСЕ уделяет поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и мирному урегулированию», — написал Зеленский в Twitter.
Как сообщила позже пресс-служба офиса украинского лидера, Зеленский и Линде говорили о высоком уровне военной угрозы для Украины со стороны России, а также обсудили пути укрепления безопасности в Черноморском регионе. Кроме того, Зеленский отметил важность мониторинга специальной миссии ОБСЕ на части украинско-российской границы, неподконтрольной Киеву, в Крыму и Азово-Черноморском регионе.
Анн Линде с 13 по 15 июня находится на Украине с рабочим визитом.
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