Зеленский и Макрон обсудили перспективы членства Украины в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось членство Украины в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.



Отмечается, что Макрон подтвердил, что рассмотрение заявки Украины состоится в июне на Евросовете. Также он подчеркнул, что Украина является частью украинской семьи.

Кроме того, стороны обсудили продовольственную безопасность, в том числе возможности по поддержке экспорта украинского зерна.



