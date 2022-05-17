Зеленский и Макрон обсудили перспективы членства Украины в ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждалось членство Украины в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что Макрон подтвердил, что рассмотрение заявки Украины состоится в июне на Евросовете. Также он подчеркнул, что Украина является частью украинской семьи.
Кроме того, стороны обсудили продовольственную безопасность, в том числе возможности по поддержке экспорта украинского зерна.
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