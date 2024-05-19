«Здрасьте, приехали!»: Минобороны ФРГ попросило направить еще €3,8 млрд на помощь Украине

«Европа выложила столько денег на поддержку Украины и продолжает это делать. Они задают себе вопрос, стоят ли эти все вложения и как долго еще придется Украину поддерживать. В то же время идет вооружение Европы, что не приветствуется некоторыми политиками, которые против возвращения в эпоху холодной войны. Когда военные, разведка и остальные придут к выводу, что у Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, тогда Запад будет стараться найти дипломатическое решение. Пока я вижу, что Великобритания, Франция, а также частично Германия считают, что Россия просто не может выиграть, так как это ослабит НАТО и ЕС. Пока они считают, что Украину надо поддерживать, хоть и не верят в успех Украины, но при этом и не хотят успеха России. Другие страны начинают понимать… Не только Чехия, но и Словакия, Австрия, даже Польша и некоторые силы в Германии. Начинают понимать, что конфликт слишком дорогостоящий, нужен дипломатический путь», - рассказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Стремясь побыстрее «помириться» с Россией, Запад даже решил провести в Швейцарии в городе Бюргеншток с 15 по 16 июня Мирную конференцию по Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций, но Россию так и не позвали.