«Здрасьте, приехали!»: Минобороны ФРГ попросило направить еще €3,8 млрд на помощь Украине
В ФРГ хотят направить Украине дополнительную финасовую поддержку в качестве военной помощи, так как ранее выделенные средства уже почти закончилась.
В Германии предлагают усилить не только финансовую, но и физическую поддержку Украины в конфликте с Россией. Однако некоторые западные страны отказываются от прямого вмешательства в боевые действия и даже призывают к началу переговоров с Москвой.
ФИНАНСОВО И ФИЗИЧЕСКИ
В Германии Министерство обороны запросило у правительства дополнительно €3,8 млрд для оказания помощи Киеву. При этом ранее ФРГ уже направила Украине €7,1 млрд в качестве военной помощи, из которых на данный момент осталось только €300 млн на закупку нового оружия или боеприпасов.
15 мая глава Минобороны Германии Борис Писториус встретился с канцлером страны Олафом Шольцем, а 16 мая - с министром финансов Кристианом Линднером для обсуждения этого вопроса. Запрос на выделение допсредств представят на утверждение парламенту уже в июне.
При этом, по данным немецкой газеты Bild am Sonntag, министерство финансов ФРГ уже почти подтвердило свое согласие на выделение дополнительной суммы на помощь Киеву.
«Германия не должна потерпеть неудачу в укреплении обороны Украины. Если возможно, мы должны поставить больше вооружений в этом году. Если в правительстве удастся достичь консенсуса, мы найдем пути решения в текущем финансовом году», - подчеркнули представители ведомства.
Однако, как сообщает газета, ситуация с бюджетом на 2025 год усложняется, так как Писториус объявил о дополнительных расходах на Бундесвер в размере €6,7 млрд, а минобороны страны заложило в бюджет рекордную сумму в €15 млрд на помощь Украине.
Между тем, в Берлине поддерживают Киев в конфликте с Москвой не только финансово. Так, недавно в бундестаге предложили уничтожать российские ракеты на Украине. В связи с этим депутат от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер подчеркнул, что это снимет нагрузку с украинской ПВО.
В свою очередь депутат от партии «зеленых» Агнешка Брюггер тоже считает «правильным» размещение систем ПВО на границах соседних с Украиной стран для того, чтобы обезопасить ее западные регионы. А представитель той же партии, глава комитета бундестага по европейской политике Антон Хофрайтер подчеркнул, что в долгосрочной перспективе не следует исключать обеспечение противовоздушной обороны Украины со стороны Польши и Румынии.
При этом депутат Маркус Фабер из фракции «Свободных демократов» (СвДП) добавил, что воздушное пространство над приграничными регионами Украины возможно защитить системами ПВО на территории НАТО, заметив, однако, что в настоящий момент уже наблюдается дефицит пусковых установок и ракет. До этого старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге также посоветовал представителям альянса сбивать российские ракеты над Украиной, используя зенитные комплексы, которые находятся в Румынии или Польше.
ЗАПАД УКРАИНЕ — НЕ ТОВАРИЩ
Однако не все западные страны так открыто стремятся поддерживать Украину в конфликте с Россией. Представители некоторых из них наоборот утверждают, что не отправят своих солдат для помощи Киеву. Даже на саммите НАТО, который пройдет в июле в Вашингтоне, планируется официально утвердить отказ от этого. О неготовности вводить войска на Украину говорит и генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер тоже заявил, что президент страны Джо Байден не отправит американских солдат на Украину. Польша также отказалась высылать войска для помощи Киеву.
ХОЧУ ПЕРЕМИРИЯ
Между тем представители некоторых западных стран вообще призывают к завершению конфликта на Украине и к организации переговоров с Россией. Например, президент Чехии Петр Павел предложил прекратить боевые действий на Украине и начать переговоры. По его мнению, достичь компромисса можно только при согласии Украины, России и стран, которые будут выступать гарантом соглашения.
В свою очередь немецкий политолог Александр Рар считает, что Запад может пойти на переговоры с Россией по Украине только в трех случаях.
«Когда будут движения к миру? Во-первых, если случится большая война на Ближнем Востоке, если конфликт Израиля перестанет быть контролируемым. В таком случае конфликт в Европе нужно будет остановить любой ценой, все это понимают. Второй вариант – если Китай начнет доминировать и стучать кулаком по столу. Ведь там уже два года предлагают мирные решения, могут более жестко попросить Европу принять это. И третий вариант – Трамп, если он придет к власти. Он сам говорит, что планирует остановить конфликт на Украине, пока плана у него нет, но это уже говорит о том, что есть очень влиятельные силы на Западе, которые хотят прекращения этого всего. Надо помнить, что сам Путин говорит о мире, но о честных переговорах», - рассказал он в беседе с НСН.
Рар также заметил, что на данный момент против переговоров выступают Великобритания и Франция, а другие европейские страны, включая Польшу, уже стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине.
«Европа выложила столько денег на поддержку Украины и продолжает это делать. Они задают себе вопрос, стоят ли эти все вложения и как долго еще придется Украину поддерживать. В то же время идет вооружение Европы, что не приветствуется некоторыми политиками, которые против возвращения в эпоху холодной войны. Когда военные, разведка и остальные придут к выводу, что у Украины нет никаких шансов вернуть себе территории, тогда Запад будет стараться найти дипломатическое решение. Пока я вижу, что Великобритания, Франция, а также частично Германия считают, что Россия просто не может выиграть, так как это ослабит НАТО и ЕС. Пока они считают, что Украину надо поддерживать, хоть и не верят в успех Украины, но при этом и не хотят успеха России. Другие страны начинают понимать… Не только Чехия, но и Словакия, Австрия, даже Польша и некоторые силы в Германии. Начинают понимать, что конфликт слишком дорогостоящий, нужен дипломатический путь», - рассказал он в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Стремясь побыстрее «помириться» с Россией, Запад даже решил провести в Швейцарии в городе Бюргеншток с 15 по 16 июня Мирную конференцию по Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций, но Россию так и не позвали.
«Вот тебе кино, здрасьте, приехали! И Россию обвиняют в том, что мы не хотим принимать участие в переговорах, так нас не приглашают. Чего же я буду сейчас условия выдвигать и проситься туда, если нас там не видят?», - ответил на это президент России Владимир Путин.
Он считает, что проведение такой конференции без представителей РФ связано с желанием убедить как можно больше стран в том, что лучшее предложение для переговоров – это условия украинской стороны.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Швейцария уже не годится для проведения мирных переговоров.
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