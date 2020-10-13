Заявления о кибератаке РФ на парламент Норвегии в Москве сочли провокацией
13 октября 202021:41
Российское посольство в Осло отреагировало на заявления норвежских властей о кибератаках РФ на парламент Норвегии, назвав это преднамеренной провокацией. Об этом сообщает Интерфакс.
В посольстве также отметили, что ожидают от Норвегии разъяснений по данному вопросу. Согласно российской стороне, каких-либо доказательств хакерских атак Норвегия не предоставила.
Кроме того, в посольстве заявили, что инцидент может негативно отразится на двусторонних отношениях.
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13 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru