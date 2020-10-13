Заявления о кибератаке РФ на парламент Норвегии в Москве сочли провокацией

Российское посольство в Осло отреагировало на заявления норвежских властей о кибератаках РФ на парламент Норвегии, назвав это преднамеренной провокацией. Об этом сообщает Интерфакс.

В посольстве также отметили, что ожидают от Норвегии разъяснений по данному вопросу. Согласно российской стороне, каких-либо доказательств хакерских атак Норвегия не предоставила.

Кроме того, в посольстве заявили, что инцидент может негативно отразится на двусторонних отношениях.



