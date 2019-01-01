Затулин стал спецпредставителем по миграции и гражданству
Депутат Госдумы Константин Затулин стал специальным представителем по вопросам миграции и гражданства. Его назначение одобрила сегодня нижняя палат парламента, сообщает РИА ФАН. Такая должность впервые появилась на Охотном ряду.
Как отметил Затулин, в своей деятельности он хочет сделать акцент на вопросах репатриации - возвращения соотечественников на Родину. По его словам, на сегодня есть насущная необходимость упрощения и ускорения процедур по получению российского гражданства соотечественниками.
Спецпредставитель также считает необходимым создать в Госдуме общественную приёмную по этим вопросам, поскольку на сегодня немало людей не могут найти решения в рамках существующих законодательных и исполнительных процедур о вопросам гражданства и вида на жительство.
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