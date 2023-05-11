Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в июне
15-16 июня пройдет заседание министров обороны стран НАТО, сообщает РИА Новости.
Главы военных ведомств стран блока соберутся в Брюсселе. Возглавлять встречу будет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Детали повестки не сообщаются.
Ранее сообщалось, что 11-12 июля в Вильнюсе саммит НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский еще в 2022 году заявил, что рассчитывает на вступление страны в альянс. Тогда же он направил заявку Украины в НАТО.
Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru