Заседание министров обороны стран НАТО пройдет в июне

15-16 июня пройдет заседание министров обороны стран НАТО, сообщает РИА Новости.

Главы военных ведомств стран блока соберутся в Брюсселе. Возглавлять встречу будет генсек НАТО Йенс Столтенберг. Детали повестки не сообщаются.

Ранее сообщалось, что 11-12 июля в Вильнюсе саммит НАТО. Украинский лидер Владимир Зеленский еще в 2022 году заявил, что рассчитывает на вступление страны в альянс. Тогда же он направил заявку Украины в НАТО.

Принятие Украины в НАТО означает вступление в прямую войну с Россией, а это большая война, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

