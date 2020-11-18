Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области уехал лечиться в Москву
Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заболевший COVID-19, уехал лечиться в частную клинику в Москве за свой счет, написал глава региона на своей странице в Instagram.
Он объяснил свой поступок тем, что не хочет «занимать койку в инфекционных госпиталях», где свободных мест «немного». «Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь»,— отметил Сипягин.
До этого в течение нескольких дней губернатор лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире.
Ранее губернатор сообщил, что перейдет на удаленный режим работы. Накануне Сипягин пожаловался на высокую температуру и объявил об уходе на самоизоляцию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru