Заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области уехал лечиться в Москву

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, заболевший COVID-19, уехал лечиться в частную клинику в Москве за свой счет, написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он объяснил свой поступок тем, что не хочет «занимать койку в инфекционных госпиталях», где свободных мест «немного». «Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасет жизнь»,— отметил Сипягин.

До этого в течение нескольких дней губернатор лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире.

Ранее губернатор сообщил, что перейдет на удаленный режим работы. Накануне Сипягин пожаловался на высокую температуру и объявил об уходе на самоизоляцию.

