Песков объяснил отсутствие маски у Путина на голосовании
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему на голосовании по поправкам к Конституции РФ на участке № 215 в здании президиума Российской академии наук в Москве президент Владимир Путин был без санитарной маски и перчаток, пишет Lenta.ru.
По словам, пресс-секретаря президента, Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, информирует издание «Подъем».
Ранее стало известно, что перед визитом главы государства участок был полностью продезинфицирован, сообщало РИА Новости.
Затем появилась информация о голосовании премьер-министра России Михаила Мишустина, который также выразил свое волеизъявление на избирательном участке без маски и перчаток.
Напомним, голосование по внесению более 200 поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.
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