Песков объяснил отсутствие маски у Путина на голосовании

Ранее стало известно, что перед визитом главы государства участок был полностью продезинфицирован, сообщало РИА Новости.

Затем появилась информация о голосовании премьер-министра России Михаила Мишустина, который также выразил свое волеизъявление на избирательном участке без маски и перчаток.

Напомним, голосование по внесению более 200 поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

