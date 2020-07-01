Песков объяснил отсутствие маски у Путина на голосовании

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему на голосовании по поправкам к Конституции РФ на участке № 215 в здании президиума Российской академии наук в Москве президент Владимир Путин был без санитарной маски и перчаток, пишет Lenta.ru.

По словам, пресс-секретаря президента, Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, информирует издание «Подъем».

Путин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ на участке в столице

Ранее стало известно, что перед визитом главы государства участок был полностью продезинфицирован, сообщало РИА Новости.

Затем появилась информация о голосовании премьер-министра России Михаила Мишустина, который также выразил свое волеизъявление на избирательном участке без маски и перчаток.

Напомним, голосование по внесению более 200 поправок в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Подсчет голосов во всех регионах начнется после 20:00 по местному времени.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Михаил МишустинГолосованиеВладимир ПутинДмитрий Песков
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