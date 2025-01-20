Зампред КНР встретился с Илоном Маском

Заместитель председателя Китая Хань Чжэн встретился в Вашингтоне с американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

Хань Чжэн прибыл в США для участия в инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа. Китайский политик встретился с Маском накануне.

По данным агентства, зампред КНР заявил, что Китай приветствует использование американскими компаниями возможностей, которые предлагает развитие страны. При этом Маск указал, что его компания Tesla готова углублять сотрудничество и инвестиции в Китае и активно содействовать экономическим и торговым обменам между Вашингтоном и Пекином.

По данным «Синьхуа», Хань Чжэн также встретился с представителями американских деловых кругов. Политик выразил надежду, что компании из Соединенных Штатов «укоренятся в Китае», будут инвестировать в страну и вносить «больший вклад в стабильное, здоровое и устойчивое развитие» двусторонних отношений.

Ранее стало известно, что Илон Маск возглавит созданную Дональдом Трампом комиссию по эффективности работы правительства, напоминает Ura.ru.

