Замминистра культуры Ксензов уволен в связи с сокращением должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Ксензова от должности замминистра культуры РФ в связи с сокращением данной должности, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в федеральных органах исполнительной власти начались сокращения заместителей руководителей в рамках оптимизации государственного аппарата.

Первым председатель правительства Михаил Мишустин уволил замминистра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева в связи с сокращением данной должности. Также уволены первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра и заместитель министра транспорта Юрий Цветков. Также глава кабмина сократил максимальное числа заместителей министра труда РФ с семи до шести.

В результате управленческой реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего изменения затронут 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабинет министров.

