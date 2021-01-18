Замминистра культуры Ксензов уволен в связи с сокращением должности
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Максима Ксензова от должности замминистра культуры РФ в связи с сокращением данной должности, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, в федеральных органах исполнительной власти начались сокращения заместителей руководителей в рамках оптимизации государственного аппарата.
Первым председатель правительства Михаил Мишустин уволил замминистра природных ресурсов и экологии Константина Румянцева в связи с сокращением данной должности. Также уволены первый замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра и заместитель министра транспорта Юрий Цветков. Также глава кабмина сократил максимальное числа заместителей министра труда РФ с семи до шести.
В результате управленческой реформы под сокращение попадут 37 заместителей руководителей федеральных органов власти. Всего изменения затронут 45 министерств и ведомств, работу которых курирует кабинет министров.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Песков отменил традиционный брифинг со СМИ
- Замминистра культуры Ксензов уволен в связи с сокращением должности
- Госдума направит делегацию депутатов на зимнюю сессию ПАСЕ
- Совет по правам человека призвал освободить Навального
- Суд отправил Навального под арест до 15 февраля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru