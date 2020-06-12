Замглавы Минюста и замглавы СК освобождены от своих должностей
12 июня 202000:58
Замглавы Минюста РФ Денис Новак и замглавы Следственного комитета России Илья Лазутов освобождены от своих должностей указом президента Владимира Путина.
Как сообщает ТАСС, соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что этим же указом Путин назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru