Замглавы МИД России призвал Европу «не играть с огнем» в вопросе блокады Калининграда
Европейским странам лучше не поднимать вопрос о блокаде Калининградской области с помощью перекрытия границ. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Александр Грушко.
«Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. <...> Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — передает слова замминистра ТАСС.
Калининградская область является самым западным регионом РФ, это российский эксклав в Прибалтике. На юге регион делит границу с Польшей, на севере и востоке — с Литвой.
Еще 4 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что границы области с Россией и Белоруссией могут быть перекрыты из-за военной спецоперации России на Украине. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс предположил, что прибалтийским странам нужно полностью перекрыть границы с Россией, чтобы воздействовать на российское руководство.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Слуцкий заявил, что отпевание Жириновского проведёт патриарх Кирилл
- Собянин открыл после реконструкции социальный дом «Москворечье»
- Ростуризм: Юг России готовится к курортному сезону, несмотря на ограничения полетов
- Поклонская прокомментировала события в Буче
- В России создадут службу помощи для людей с постковидным синдромом
- Слуцкий назначен и.о. главы фракции ЛДПР в Госдуме после смерти Жириновского
- СМИ: Жириновского похоронят на Троекуровском кладбище
- Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского
- СМИ: врио главы фракции ЛДПР после смерти Жириновского стал Слуцкий
- Минобороны Турции обнаружило еще одну мину в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru