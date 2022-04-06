Замглавы МИД России призвал Европу «не играть с огнем» в вопросе блокады Калининграда

Европейским странам лучше не поднимать вопрос о блокаде Калининградской области с помощью перекрытия границ. Такое заявление сделал заместитель главы российского МИД Александр Грушко.

«Я очень надеюсь, что здравомыслие в Европе все-таки не позволит пуститься в какие-либо игры вокруг Калининграда. <...> Думаю, многие понимают, что это игра с огнем», — передает слова замминистра ТАСС.

Калининградская область является самым западным регионом РФ, это российский эксклав в Прибалтике. На юге регион делит границу с Польшей, на севере и востоке — с Литвой.

Еще 4 апреля глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предположил, что границы области с Россией и Белоруссией могут быть перекрыты из-за военной спецоперации России на Украине. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс предположил, что прибалтийским странам нужно полностью перекрыть границы с Россией, чтобы воздействовать на российское руководство.

