Замглавы МИД Грушко: Многополярность является реальностью

«Многополярность — это вещь, которая рождается не в головах экспертов, политологов, это то, что стучится в двери и что сегодня определяет содержание реальной жизни, жизни миллионов и миллиардов людей, то, что определяет содержание политики, экономических и прочих процессов, и это реальность», — цитирует Грушко ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что контуры многополярного мира уже видны: в частности, развивается взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, ОПЕК+, АСЕАН+, «становится на крыло проект Большой Евразии». По словам Грушко, преимущество этих организаций в том, что они не направлены против других, и это открывает «огромные возможности для объединения усилий».

Кроме того, замминистра заявил, что Москва осознает свою ответственность за разрешение многих глобальных задач и готова вносить вклад в соответствующие процессы.

