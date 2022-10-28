Замглавы МИД Грушко: Многополярность является реальностью
Многополярность сегодня является реальностью и определяет содержание жизни людей, политических и экономических процессов. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Александр Грушко на XV Веронском Евразийском экономическом форуме.
«Многополярность — это вещь, которая рождается не в головах экспертов, политологов, это то, что стучится в двери и что сегодня определяет содержание реальной жизни, жизни миллионов и миллиардов людей, то, что определяет содержание политики, экономических и прочих процессов, и это реальность», — цитирует Грушко ТАСС.
Замглавы МИД отметил, что контуры многополярного мира уже видны: в частности, развивается взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС, ОПЕК+, АСЕАН+, «становится на крыло проект Большой Евразии». По словам Грушко, преимущество этих организаций в том, что они не направлены против других, и это открывает «огромные возможности для объединения усилий».
Кроме того, замминистра заявил, что Москва осознает свою ответственность за разрешение многих глобальных задач и готова вносить вклад в соответствующие процессы.
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