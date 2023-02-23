Замглавы МИД Богданов рассказал о подготовке к открытию новых посольств в странах Африки
Россия готовится к открытию новых посольств в странах Африки. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов в интервью РИА Новости.
Как напомнил дипломат, решение о расширении российского дипломатического присутствия на континенте было принято по итогам саммита РФ-Африка, прошедшего в 2019 году в Сочи.
«О том, в каких государствах будем открывать наши дипмиссии, сообщим, когда будут согласованы юридические, протокольные и иные аспекты с властями соответствующих государств», — указал Богданов.
Замглавы МИД подчеркнул, что Москва в вопросах географии и численности диппредставительств исходит из наличия национальных интересов, необходимого объема работы и готовности партнеров к взаимодействию.
Ранее стало известно, что в июле состоится саммит «Россия — Африка», мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге, пишет RT.
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