Замглавы Госдепа удивилась умению Путина «говорить без шпаргалки»

Шерман рассказала, что длительное время общалась с Путиным на встрече в Сочи в 2015 году; тогда первый замгоссекретаря сопровождала главу Госдепа Джона Керри.

«Мы общались примерно четыре часа. Он [Путин] очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила Шерман.

Политик также отметила, что российский президент умеет «всегда стоять на своем» и обладает видением «того, куда двигаться дальше». Шерман добавила, что миру следует осознать, насколько Путин «амбициозен».

