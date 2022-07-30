Замглавы Госдепа удивилась умению Путина «говорить без шпаргалки»

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман рассказала о встрече с президентом России Владимиром Путиным, отметив, что ее удивило умение российского лидера «говорить без шпаргалки». Об этом пишет Economist.

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Шерман рассказала, что длительное время общалась с Путиным на встрече в Сочи в 2015 году; тогда первый замгоссекретаря сопровождала главу Госдепа Джона Керри.

«Мы общались примерно четыре часа. Он [Путин] очень умный, не пользовался никакими шпаргалками, говорил бегло и был очень уверен в себе», — отметила Шерман.

Политик также отметила, что российский президент умеет «всегда стоять на своем» и обладает видением «того, куда двигаться дальше». Шерман добавила, что миру следует осознать, насколько Путин «амбициозен».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдеп СШАВладимир Путин
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