Замгенсека ООН посетит Москву для обсуждения ситуации на Украине

Заместитель генсека ООН прибудет в Москву для обсуждения ситуации на Украине с российскими властями. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гуттериш, передает ТАСС.

Отмечается, что представитель ООН прибудет в столицу РФ 3 апреля.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».




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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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