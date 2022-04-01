Замгенсека ООН посетит Москву для обсуждения ситуации на Украине

Заместитель генсека ООН прибудет в Москву для обсуждения ситуации на Украине с российскими властями. Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гуттериш, передает ТАСС.

Отмечается, что представитель ООН прибудет в столицу РФ 3 апреля.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».







