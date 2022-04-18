Заместитель Минтранса Богданов освобожден от должности
Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от занимаемого поста. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
В документе отмечается, что увольнение произведено по просьбе самого Богданова.
На должность заместителя Минтранса Богданов был назначен в декабре 2020 года. Это произошло после того, как должность главы ведомства занять экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Богданов до назначения работал замгендиректора по информационным технологиям в «Аэрофлоте».
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