Заместитель Минтранса Богданов освобожден от должности

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от занимаемого поста. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

В документе отмечается, что увольнение произведено по просьбе самого Богданова.

На должность заместителя Минтранса Богданов был назначен в декабре 2020 года. Это произошло после того, как должность главы ведомства занять экс-глава «Аэрофлота» Виталий Савельев. Богданов до назначения работал замгендиректора по информационным технологиям в «Аэрофлоте».

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Фото: government.ru
ТЕГИ:МинтрансМихаил Мишустин
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