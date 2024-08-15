Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»

Залужный сообщил, что ему «ничего не известно о подобной операции».

Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир Ж. Ордер на его арест выдал генпрокурор Германии Йенс Роммель, сообщили местные СМИ. Владимир последний раз был замечен в Варшаве. Польша не помогает Германии в расследовании, а сегодня сообщила, что подозреваемый недавно уехал на Украину.

Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».

