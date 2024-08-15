Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки»
Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный назвал провокацией данные о его приказе взорвать «Северные потоки», передает издание The Wall Street Journal (WSJ).
До этого издание сообщило, что якобы именно Залужный руководит операцией по уничтожению, несмотря на то что украинский лидер Владимир Зеленский приказ отменил по просьбе США.
Залужный сообщил, что ему «ничего не известно о подобной операции».
Генпрокуратура Германии ранее выдала ордер на арест подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Им оказался украинский инструктор по дайвингу Владимир Ж. Ордер на его арест выдал генпрокурор Германии Йенс Роммель, сообщили местные СМИ. Владимир последний раз был замечен в Варшаве. Польша не помогает Германии в расследовании, а сегодня сообщила, что подозреваемый недавно уехал на Украину.
Правительству ФРГ будет трудно добиться справедливого расследования терактов на газопроводах «Северных потоков», так как практически все страны отказываются им в этом помогать, да и в самой Германии многие хотят это замять, заявил немецкий политолог Александр Рар «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru