Закон для галочки? Обязательные кредитные услуги станут добровольными

Новый закон предусматривает запрет для кредитора проставлять согласие с условиями кредитования вместо заемщика, без его собственноручной подписи. Предполагается, что это поможет справиться с практикой безальтернативного навязывания услуг со стороны банков. Вот как объяснил смысл законодательной инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин:

«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика», - заявил глава нижней палаты.

Закон о «галочках» в кредитном договоре принят в условиях, когда закредитованность россиян достигла небывалых масштабов. По данным Банка России, в первом квартале 2021 года общая долговая нагрузка граждан страны выросла до рекордных 11,9%. Только задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 10 триллионов рублей.

Навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора давно стало системой по зарабатыванию банками и дружественными им страховыми компаниями дополнительных средств. Это подтверждает и практика Роспотребнадзора, которую привела в пример зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. По ее словам, Роспотребнадзор регулярно рассматривает жалобы на навязывание услуг в кредитных договорах, в которых вместо подписей клиента заранее проставлены галочки. Обычно Роспотребнадзору удается через суд добиться разрыва таких договоров в части навязанных услуг, но на это ведомству приходится тратить время.

Вернемся к резонам принятия закона «о галочках»: предполагается, что это поможет справиться с практикой безальтернативного навязывания услуг. А теперь вопрос: что мешает банкам переложить на своих сотрудников обязанность требовать от клиента, чтобы тот собственноручно поставил искомую галочку в нужном месте договора? Точно так же, как и раньше, объяснив бедняге, что без страховки кредита, собственной жизни, ОСАГО и КАСКО, причем, обязательно в «придворной» страховой компании, кредит на мечту всей жизни в виде новой малолитражки он просто не получит. Поставил галочку? Молодец, беги за машиной, пока она опять не подорожала.

И закон «о галочках» плавно превращается в закон «для галочки».

