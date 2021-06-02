Закон для галочки? Обязательные кредитные услуги станут добровольными
Госдума одобрила в третьем чтении предложение запретить банкам и другим кредитным организациям вместо подписей клиентов заранее проставлять галочки в договорах.
Новый закон предусматривает запрет для кредитора проставлять согласие с условиями кредитования вместо заемщика, без его собственноручной подписи. Предполагается, что это поможет справиться с практикой безальтернативного навязывания услуг со стороны банков. Вот как объяснил смысл законодательной инициативы спикер Госдумы Вячеслав Володин:
«Нередки ситуации, когда при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден, например, оплачивать страховку кредита по завышенной стоимости, не зная, что мог отказаться от страхования или самостоятельно выбрать страховщика», - заявил глава нижней палаты.
Закон о «галочках» в кредитном договоре принят в условиях, когда закредитованность россиян достигла небывалых масштабов. По данным Банка России, в первом квартале 2021 года общая долговая нагрузка граждан страны выросла до рекордных 11,9%. Только задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 10 триллионов рублей.
Навязывание дополнительных услуг при заключении кредитного договора давно стало системой по зарабатыванию банками и дружественными им страховыми компаниями дополнительных средств. Это подтверждает и практика Роспотребнадзора, которую привела в пример зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. По ее словам, Роспотребнадзор регулярно рассматривает жалобы на навязывание услуг в кредитных договорах, в которых вместо подписей клиента заранее проставлены галочки. Обычно Роспотребнадзору удается через суд добиться разрыва таких договоров в части навязанных услуг, но на это ведомству приходится тратить время.
Вернемся к резонам принятия закона «о галочках»: предполагается, что это поможет справиться с практикой безальтернативного навязывания услуг. А теперь вопрос: что мешает банкам переложить на своих сотрудников обязанность требовать от клиента, чтобы тот собственноручно поставил искомую галочку в нужном месте договора? Точно так же, как и раньше, объяснив бедняге, что без страховки кредита, собственной жизни, ОСАГО и КАСКО, причем, обязательно в «придворной» страховой компании, кредит на мечту всей жизни в виде новой малолитражки он просто не получит. Поставил галочку? Молодец, беги за машиной, пока она опять не подорожала.
И закон «о галочках» плавно превращается в закон «для галочки».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 500 / сут.
Умерли
122 тыс.+372 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 994 / сут.
- Роскомнадзор требует убрать ограничения с записи программы «60 минут» на YouTube
- Россиянка погибла в ДТП под Каиром
- В Химках мужчина избил сотрудников полиции из-за парковочного места
- Зеленский призвал Байдена остановить строительство «Северного потока-2»
- СМИ: Россия, Азербайджан и Армения провели консультации в Москве
- В Чехии планируют инициировать импичмент президенту Земану
- «Аэрофлот» и S7 получили разрешения на полеты в Германию
- Путин и глава Всемирного банка обсудили по телефону экономические проекты
- Компании Lufthansa разрешили летать в Россию
- Зеленский подсчитал потери Украины от «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru