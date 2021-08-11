Захарова заявила о подавлении демократии в литовском обществе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале заявила, что граждане Литвы лишаются возможности открыто выражать свою общественную позицию.
Комментируя реакцию литовских властей на протесты против строительства лагеря для нелегалов и возможные ограничение прав непривившихся от коронавируса, она написала, что правительство страны стремится подавить все проявления демократических свобод в литовском обществе.
«Учитывая, что руководство Литвы постоянно учило сопредельные страны демократии, хотелось бы продолжить урок: какие формы выражения гражданской позиции, по мнению МВД Литвы, являются правильными?» - спросила Захарова.
Ранее литовская полиция разогнала протестующих против намерения властей ограничить права непривившихся от коронавируса граждан, а также против строительства лагеря для нелегальных мигрантов, сообщает RT. Глава МВД Литвы Агне Билотайте назвала эти протесты «хорошо спланированными гибридными атаками», которые не имеют ничего общего с реальной гражданской позицией населения.
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