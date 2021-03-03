Захарова заявила, что РФ прорабатывает ответ на новые санкции США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ответные меры на последние санкции, введенные США, уже прорабатывает.
«Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается», - подчеркнула Захарова.
Ранее Официальный представитель МИД РФ отметила, что новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем, сообщает RT.
Евросоюз и Министерства финансов США из-за ситуации с Алексеем Навальным 2 марта объявили о санкциях в отношении генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова, сообщает RT.
В чёрный список также попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Кроме того, США ввело ограничения в отношении Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны.
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