Захарова заявила, что РФ прорабатывает ответ на новые санкции США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ответные меры на последние санкции, введенные США, уже прорабатывает.

«Можете не переживать - и ответ будет, он уже прорабатывается», - подчеркнула Захарова.

Ранее Официальный представитель МИД РФ отметила, что новые санкции США и Евросоюза против России из-за ситуации с Алексеем Навальным являются попыткой отвлечь внимание от собственных проблем, сообщает RT.

Евросоюз и Министерства финансов США из-за ситуации с Алексеем Навальным 2 марта объявили о санкциях в отношении генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова, сообщает RT.

В чёрный список также попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, а также начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

Кроме того, США ввело ограничения в отношении Государственного НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), а также ФГБУ «27 Научный центр» и 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института Минобороны.

