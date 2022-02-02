Захарова высмеяла главу британского МИД за незнание географии

Ранее Трасс в эфире BBC заявила, что Лондон продолжает «предоставлять дополнительную поддержку балтийским союзникам через Черное море».

«Если кого-то от чего-то и надо спасать, то мир от глупости и необразованности англосаксонских политиков», — иронично отметила Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат задалась вопросом, «где училась миссис Трасс» и как ей удалось занять несколько министерских постов «с таким вот "хайли-лайкли" образованием».

«С географией главе Форин-офис надо что-то делать. Даже не потому, что это британский министр иностранных дел, (...) а потому, что Англия раньше была великой морской державой и остается морской до сих пор», — заключила Захарова.

