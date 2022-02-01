Глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом накануне запланированной поездки на Украину. Об этом политик сообщила в своем аккаунте в Twitter.
Трасс отметила, что она вакцинирована тремя прививками. Согласно правилам, она должна уйти на самоизоляцию на 7 дней. Политик отметила, что будет работать из дома.
Таким образом, поездка Трасс на Украину не состоится. Она должна была сопровождать премьер-министра страны Бориса Джонсона.
Ранее в понедельник Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru