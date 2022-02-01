Глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом накануне запланированной поездки на Украину. Об этом политик сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Трасс отметила, что она вакцинирована тремя прививками. Согласно правилам, она должна уйти на самоизоляцию на 7 дней. Политик отметила, что будет работать из дома.

Таким образом, поездка Трасс на Украину не состоится. Она должна была сопровождать премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Ранее в понедельник Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля.



