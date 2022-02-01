Глава МИД Великобритании заразилась коронавирусом

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заразилась коронавирусом накануне запланированной поездки на Украину. Об этом политик сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Трасс отметила, что она вакцинирована тремя прививками. Согласно правилам, она должна уйти на самоизоляцию на 7 дней. Политик отметила, что будет работать из дома.

Таким образом, поездка Трасс на Украину не состоится. Она должна была сопровождать премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Ранее в понедельник Трасс заявила, что новый санкционный режим против РФ будет подготовлен к 10 февраля.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Pixabay
ТЕГИ:КоронавирусВеликобритания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры