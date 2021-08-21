Захарова высказалась по поводу отказа Испании пускать корабли РФ в порт Сеуты

«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.

Захарова подчеркнула, что действия Испании противоречат «духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию». Ее цитирует RT.

Ранее газета Pais сообщила, что МИД Испании отклонил заявку российским военным кораблям совершить на заход и стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. В порту были большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай».

