Захарова высказалась по поводу отказа Испании пускать корабли РФ в порт Сеуты
Россия недоумевает по поводу того, что Испания отказала кораблям РФ заход в порт Сеуты. Подобные действия идут в разрез с декларацией о партнерстве двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«С недоумением узнали об отказе испанских компетентных властей выдать разрешение на заход кораблей Северного флота ВМФ России (большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и спасательное буксирное судно "Алтай") в порт города Сеута. Данная ситуация выглядит по меньшей мере странно, особенно на фоне существующей положительной практики взаимодействия в вопросах о заходе российских военных кораблей в испанские порты», - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
Захарова подчеркнула, что действия Испании противоречат «духу подписанной между двумя странами в 2009 году Декларации о стратегическом партнерстве, а также конструктивно развивавшемуся в последние годы российско-испанскому взаимодействию». Ее цитирует RT.
Ранее газета Pais сообщила, что МИД Испании отклонил заявку российским военным кораблям совершить на заход и стоянку в порту Сеуты на северном побережье Африки. В порту были большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и спасательный буксир «Алтай».
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