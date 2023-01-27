Захарова: в Москве желают новому послу США не наступить на старые грабли

Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы манёвра из-за зашкаливающей русофобии в американской политической элите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, по её словам, в России надеются, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные ее предшественниками, и не будет вмешиваться во внутренние дела страны.