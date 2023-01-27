Захарова: в Москве желают новому послу США не наступить на старые грабли

Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы манёвра из-за зашкаливающей русофобии в американской политической элите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем, по её словам, в России надеются, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные ее предшественниками, и не будет вмешиваться во внутренние дела страны.

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«Российская сторона могла бы рекомендовать новому послу США наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли – не скатываться до мессианства, менторских замашек, которые сейчас не уместны», - добавила Захарова

Ранее стало известно, что новый посол США прибыла в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияПосол США в РоссииПосолМария Захарова
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