Захарова: в Москве желают новому послу США не наступить на старые грабли
Москва понимает, что у нового посла США в России Линн Трейси сейчас практически нет свободы манёвра из-за зашкаливающей русофобии в американской политической элите, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
Вместе с тем, по её словам, в России надеются, что глава дипмиссии учтет ошибки, сделанные ее предшественниками, и не будет вмешиваться во внутренние дела страны.
«Российская сторона могла бы рекомендовать новому послу США наступить на горло собственной песне и не наступать на старые грабли – не скатываться до мессианства, менторских замашек, которые сейчас не уместны», - добавила Захарова
Ранее стало известно, что новый посол США прибыла в Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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